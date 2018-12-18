Технологическая блокчейн-компания Blockstream расширила собственный спутниковый сервис на Азиатско-Тихоокеанский регион и добавила поддержку lightning-трансакций, осуществляемых с помощью сети «второго уровня», надстроенной над блокчейном биткоина.

По словам CEO Blockstream Адама Бэка, Lightning Network (LN) поддерживает быстрые и масштабируемые микроплатежи с низкими трансакционными издержками. Также эта технология делает более эффективным взаимодействие API спутниковых сервисов с остальными элементами биткоин-инфраструктуры, сообщает ForkLog .

Чтобы воспользоваться сервисом Blockstream Satellite пользователю необходима небольшая спутниковая антенна, ресивер и компьютер. Для управления соединением можно использовать опенсорсный программный инструментарий GNU Radio.