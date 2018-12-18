На текущий момент 12 банков уже проводят тестовые трансакции в рамках системы быстрых платежей (СБП). При этом еще 20 банков готовятся к запуску тестирования. Об этом рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру на пресс-брифинге. НСПК — оператор карт «Мир».

«Банки подключаются к этой системе. У нас сегодня идет так называемый «пилот». Мы должны провести первые боевые трансакции до конца года с 12 банками. Форматы и стандарты СБП доступны сейчас всем, это абсолютно открытая информация. Многие банки готовятся. Список из 12 банков — это условная первая очередь. Во второй очереди еще порядка 20 банков», — отметил Комлев.