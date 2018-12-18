К национальной платежной системе «Мир» на текущий момент присоединились уже 323 банка. Из них 315 банков обслуживают национальный пластик, а 161 банк выпускает карты «Мир». Такие данные озвучил глава НСПК Владимир Комлев на пресс-завтраке с журналистами. НСПК является оператором карт «Мир».

Общая эмиссия карт «Мир» уже превышает 50 млн. Среди всех выпущенных в России банковских карт на «Мир» приходится доля почти в 20%.