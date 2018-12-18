Компания DECENT, разрабатывающая блокчейн с открытым исходным кодом DCore, объявила о релизе бета-версии своего первого мобильного кошелька для устройств на Android, который позволяет отправлять и обмениваться выпущенными на платформе DCore пользовательскими активами и нативным токеном DECENT (DCT).

Кошелек поддерживает активацию с помощью QR-кода, вход через PIN-код, демонстрацию баланса расчетного счета в USD, EUR и GBP, полный обзор истории и деталей трансакций, а также возможность добавления токенов будущих проектов в экосистеме DCore, сообщает ForkLog .