За три квартала 2018 года количество трансакций, совершенных с использованием карт «Мир», превысило 1 млрд штук. Об этом рассказал на пресс-завтраке генеральный директор Национальной системы платежных карт «Мир» Владимир Комлев. НСПК является оператором карт «Мир».

Таким образом, с января 2017 года количество операций выросло в 147 раз, или на 14 791%.

Только 4,6% из общего количества операций приходится на снятие наличных по картам, уточнил Комлев.