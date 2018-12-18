Киргизия и Таджикистан начнут принимать к оплате карты «Мир» уже в следующем году. Об этом рассказал в ходе пресс-брифинга глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. НСПК — оператор российской платежной системы «Мир» .

«Киргизия уже подключена. В ней уже идут «боевые» операции, трансакции, расчеты. У нас следующий год будет, в принципе, посвящен Киргизии, — сказал он. — К сожалению, у них не очень технологично выстроена сегодня сетка. Им придется вручную строить посегментный запуск. Это то, чем наши коллеги из «Элкарт» (карта национальной платежной системы Киргизии. — Прим. Банки.ру) будут заниматься в следующем году. Но в России картами «Элкарт» расплатиться уже можно».

Комлев отметил, что Таджикистан — это «тоже история следующего года».

«На своей стороне мы выстроили платформу, позволяющую несложным образом подключаться (к нам). Мы понимаем, какие у них стоят системы, и с вендорами мы ведем взаимодействие достаточно давно», — прокомментировал проект в Таджикистане глава НСПК.

Отметим, что в середине ноября 2018 года НСПК уже подписала соглашение о приеме карт «Мир» в Таджикистане .

Комлев уточнил, что его «гораздо больше волнует» ситуация в Узбекистане. Он также напомнил, что недавно в национальной платежной системе Республики Узбекистан — Uzcard произошел сбой, из-за которого полтора дня «лежала» вся система.

«Мне кажется, что после этого на уровне Национального банка Узбекистана началось переосмысление того, как нужно правильно строить платежную систему», — отметил Комлев.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно о начале приема карт «Мир» в Белоруссии , а позже — в Казахстане . Оба проекта реализует группа ВТБ, пока операции с картами «Мир» доступны только в ее банкоматах, установленных в этих странах.



С лета 2017 года также действует проект по взаимному приему карт между российской платежной системой «Мир» и армянской платежной системой Armenian Сard. Этот проект уже показывает достаточно хорошие результаты .