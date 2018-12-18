В Тюмени житель Курганской области предан суду за кражу более чем 2 млн рублей с банковских карт клиентов гипермаркета. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (в краже в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2013 года курганец устроился кассиром в один из гипермаркетов с целью кражи денежных средств с банковских карт покупателей. «Он тайно проносил в торговый зал скиммер, проводил через его разъем банковские карты клиентов гипермаркета и незаметно фиксировал на свой телефон набираемые ими ПИН-коды на терминале, — описывают криминальную схему правоохранители. — После этого молодой человек с помощью специальной программы изготовил дубликаты платежных карт».

В июле того же года кассир уволился из гипермаркета и в период с июля по октябрь 2013-го через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской областях похитил более 2,2 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

