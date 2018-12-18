Биткоин находится под искусственным давлением, которое должно снизить его цену до нуля, уверен Калвин Айр, канадский миллиардер и сторонник bitcoin SV, альткоина, который появился в результате хардфорка сети bitcoin cash.

«Стоимость биткоина упадет до нуля в 2019 г., потому что у него нет практической ценности. Его намеренно уменьшают в масштабах, так как он бесполезен. Сама технология и экономическая модель не исчезнет, она будет существовать в форме bitcoin SV», — цитирует Айра РБК .

При этом он настаивает, что именно форк bitcoin cash является «настоящим биткоином». По словам Айра, людям стоит переключить свое внимание с рыночной капитализации на масштабируемость криптовалюты и ее реальное применение.