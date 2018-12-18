К программе лояльности национальной платежной системы «Мир» подключились уже 3,5 млн участников-держателей одноименных карт. Об этом рассказал журналистам генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Напомним, сейчас общее количество выданных в России карт «Мир» превышает 50 млн штук.

На текущий момент подключить к программе лояльности privetmir.ru можно карты «Мир» 89 банков-эмитентов.

Количество действующих предложений от ретейл-партнеров в программе превышает 50 штук. Размер cash back от партнеров программы начинается от 5% (например, в сети «Перекресток») и доходит до 20% (Panasonic).