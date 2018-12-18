К сети Ripple присоединилась крупнейшая израильская компания финансовых услуг GMT, которая специализируется на денежных переводах, медицинском страховании для туристов и иностранных работников, обмене валют, выпуске предоплаченных карт и других финансовых услугах.

Обе компании имеют схожие философии бизнеса и это помогло достичь соглашения в ходе переговоров, говорится в заявлении GMT.

Как сообщает Anycoin , на данный момент неизвестно, какое решение калифорнийского стартапа будет использовать GMT — xCurrent или xRapid.