Институциональные инвесторы переключаются на высоколиквидный рынок внебиржевой торговли (OTC) биткоинами, говорится в исследовании специалистов компании Diar.

По данным исследователей, объемы торговли OTC-рынка Coinbase и биржевого фонда Bitcoin Investment Trust (GBTC) компании Grayscale в прошлом году были практически одинаковыми, сообщает Anycoin . За 2018 год объем внебиржевой торговли биткоином на Coinbase вырос на 20%, а показатель GBTC снизился на 35%, по сравнению прошлым годом.

Возможно, указывают специалисты, одна из причин, по которой инвесторы выбирают OTC-торговлю, — желание круглосуточно контролировать активы, на случай резких изменений на рынке.

Генеральный директор P2P-криптобиржи HodlHodl Макс Кейдун, подтвердил Diar, что количество крупных заказов увеличилось «в геометрической прогрессии», по сравнению с прошлым годом.