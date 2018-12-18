Блокчейн-технологии могут помочь улучшить национальную экономику, заявил глава департамента развития управления вице-президентства Ирана по науке и технологиям, отвечающего за развитие высоких технологий, включая блокчейн, Алиреза Далири.

Как сообщает Anycoin , он подчеркнул, что Ирану необходимо координировать свои действия с другими странами в области новых технологий.

По словам Далири, в настоящее время более 140 стран в мире используют блокчейн, и вице-президентство рассчитывает использовать данную технологию в различных областях в ближайшем будущем.