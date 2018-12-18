Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства, пишет «Коммерсант».

Закон, вводящий новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционное консультирование, вступает в силу 21 декабря. «В первую очередь инвестсоветниками станут брокеры. Впоследствии — и это было одной из главных задач закона — начнет формироваться индустрия так называемых независимых, или «специализированных», советников», — сообщил 17 декабря на встрече с журналистами глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. По данным НАУФОР, на включение в реестр инвестиционных советников сейчас претендуют порядка 30 компаний.

Вместе с тем индустрия станет массовой не сразу, поскольку, по словам Тимофеева, остаются «некоторые шероховатости в законодательстве». Одна из таких «шероховатостей» может существенно затормозить вовлечение индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, которые не имеют лицензий профучастника, занимаясь только инвестиционным консультированием. Речь идет о требованиях закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» (115-ФЗ, нормы ПОД/ФТ), под которые подпадают все без исключения категории профучастников, к которым приравнены и инвестсоветники.

По словам Тимофеева, было бы логично вывести новую категорию участников рынка из-под действия антиотмывочного закона, поскольку они не имеют на своих счетах клиентских активов и не совершают с ними операций. При этом организация ПОД/ФТ требует очень серьезных финансовых и административных затрат (наем соответствующего специалиста, формирование правил внутреннего контроля, информирование службы Росфинмониторинга о сомнительных сделках и клиентах и т. п.), что не под силу ИП и небольшим ООО. Чтобы исправить ситуацию, нужно либо внести поправки в сам закон, либо получить официальные разъяснения от финансовой разведки.

В настоящее время, по словам Тимофеева, проблему обсуждают регуляторы. В ЦБ подтвердили, что «в курсе этого вопроса» и «прорабатывают его с Росфинмониторингом», однако свою позицию не обозначили. Как сообщил газете источник, знакомый с ситуацией, в ЦБ уже поступили разъяснения Росфинмониторинга.