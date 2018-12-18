Арбитражный суд Москвы на заседании 18 декабря объявил резолютивную часть решения о признании Инкаробанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у Инкаробанка была отозвана 31 октября этого года. Центробанк, в частности, указывал, что более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством, а надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила почти двукратное сокращение размера собственных средств (капитала) кредитной организации. В целях сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм Инкаробанк в течение 2018 года систематически осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

В числе прочего сообщалось о неоднократном применении в отношении Инкаробанка мер надзорного воздействия, в том числе в области работы со средствами физических лиц, а также о выявлении признаков недобросовестного поведения руководства Инкаробанка, которое регулятор заподозрил в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков банка. В связи с этим последним обстоятельством Центробанк обещал обратиться в правоохранительные органы.



В начале декабря ЦБ опубликовал данные, согласно которым «дыра» в капитале Инкаробанка составляет около 2,8 млрд рублей.