Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы банка.

Сделка была проведена на Московской бирже в день запуска торгов этими облигациями — 13 декабря.



Ставка купона по облигациям номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу составляет 8,45%, дата погашения — 7 февраля 2022 года, объем выпуска — 30 млн штук.