Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов.

В настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций предусмотрен штраф в размере от 0,3 млн до 1 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. При этом не предусмотрена ответственность за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что не соответствует правоприменительной практике.

Закон увеличивает минимальный штраф с 0,3 млн до 0,5 млн рублей. В случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей либо возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Аналогичная ответственность устанавливается и за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а также за невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о денежных средствах, размещенных физлицами и индивидуальными предпринимателями.

Предполагается, что это позволит суду назначать наказание с учетом степени общественной опасности деяния и личности виновного, обеспечит индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности.