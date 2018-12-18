Государственная дума на пленарном заседании 18 декабря приняла в третьем чтении закон, инициированный Владимиром Путиным о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, сообщил Вячеслав Володин.

«Этот закон ждет бизнес-сообщество, так как он позволит оздоровить деловой климат в стране», — пояснил он.

При этом, по словам Володина, законом расширяется перечень оснований, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был полностью возмещен, говорится на сайте Госдумы .

«Это, например, преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования или страхования, вопросы нарушения авторских и патентных прав, а также преступления, связанные с невыплатой зарплат», — напомнил Вячеслав Володин.