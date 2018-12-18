Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, предусматривающий увеличение предельного размера микрозайма от микрофинансовых организаций (МФО) для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 5 млн с 3 млн рублей.

Закон уточняет полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в части установления требований к организациям инфраструктуры поддержки МСП. Также уточняются порядок ведения реестра организаций инфраструктуры поддержки МСП и расширение полномочий АО «Корпорация МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры поддержки МСП.

«Увеличение максимального размера микрозайма МФО предпринимательского финансирования до 5 млн рублей обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы МФО, созданных в рамках госпрограммы поддержки МСП. По данным Банка России, средний размер таких микрозаймов существенно вырос», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, закон уточняет требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и их деятельности в зависимости от того, за счет какого бюджета бюджетной системы РФ полностью или частично профинансировано их создание и деятельность.

Также Корпорации МСП предоставляется право финансирования региональных гарантийных организаций на условиях и в порядке, установленных советом директоров корпорации.

Ко второму чтению документа была одобрена норма, согласно которой выбор аудиторской организации для ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности региональной гарантийной организации может происходить вне конкурса, если такой аудит будет проводиться только аудиторской организацией.