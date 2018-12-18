Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий для компаний процедуру выпуска ценных бумаг. Документ был инициирован правительством РФ в связи с поручением президента подготовить предложения по упрощению и сокращению сроков процедуры эмиссии долговых ценных бумаг.

Закон ускоряет проведение внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Банк России в электронном виде. Новые правила будут касаться любых облигаций, не конвертируемых в акции. Выпуск акций непубличных акционерных обществ должны будут осуществлять регистраторы, которые ведут реестр соответствующих акционерных обществ. Требования по раскрытию информации могут теперь устанавливаться Банком России.

Закон также освобождает эмитентов от обязанности представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг — эта обязанность теперь возложена на регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента. Снимается ограничение по сроку размещения облигаций в течение одного года с даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предоставляя таким образом возможность распространения практики размещения биржевых облигаций в течение всего срока до их погашения на другие облигации. Кроме того, закон вводит возможность допуска коммерческих облигаций к организованным торгам в процессе их обращения при условии регистрации биржей проспекта коммерческих облигаций.

Документ включает в понятие биржевых облигаций помимо облигаций без залогового обеспечения облигации с ипотечным покрытием. Биржа получает право регистрировать все выпуски облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются к проводимым биржей организованным торгам.

Принятие документа будет способствовать развитию российского финансового рынка за счет снятия излишних административных барьеров при эмиссии ценных бумаг, отмечают в правительстве.

Как сообщил ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению комитетом было рекомендовано к принятию 95 поправок. В результате их принятия значительно сокращается срок эмиссии и упрощается ее осуществление, рынок переходит к «фактически цифровому, бездокументарному выпуску облигаций», многие вопросы решаются в соответствии с развитием технологий, пояснил он.

Согласно поправкам, уставом АО могут быть предусмотрены привилегированные акции определенного типа, дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь — перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям любых иных типов и обыкновенным акциям. Правительство наделяется полномочиями определить случаи, при которых антимонопольный орган вправе не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем к нему ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки или иного действия, а также случаи, когда инсайдерская информация может раскрываться в ограниченном объеме.

Кроме того, принята поправка, которая вводит требования для эмитентов, желающих выпустить облигации без срока погашения, или «вечные» облигации. В закон о рынке ценных бумаг вводится новая статья, которая предусматривает, что эмитентом «вечных» облигаций может стать любое «хозяйствующее общество, ведущее свою деятельность не менее пяти лет». Другим условием является отсутствие у эмитента случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям в течение пяти лет. Кроме того, эмитенту должен быть присвоен кредитный рейтинг, «соответствующий наивысшему уровню по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации».

Инвестировать в такие облигации могут только квалифицированные инвесторы. Решение о размещении облигаций без срока погашения может быть принято собранием акционеров большинством в 95% голосов.