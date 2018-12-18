Госдума приняла закон, который ограничивает в 2019—2020 годах проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса.

Документ исключает проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства, кроме отдельных видов деятельности.

Так, сохраняется возможность проведения плановых проверок лицензируемых видов деятельности и при использовании производственных объектов, отнесенных к определенной категории риска или опасности, в рамках пробирного надзора, надзора (контроля) обеспечения радиационной безопасности и использования атомной энергии, защиты гостайны, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и в некоторых других случаях.

Плановые проверки сохраняются при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения.

Закон исключает проведение плановых проверок ФАС России организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение. При этом сохраняются плановые проверки таких организаций на региональном уровне.