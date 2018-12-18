Крупнейший немецкий государственный банк KfW Bankengruppe тестирует в Буркина-Фасо блокчейн-приложение TruBudget для управления в области государственных финансов. Банку оценит потенциал технологии в отслеживании использования донорского финансирования для развития африканских стран.

Испытания продлятся шесть месяцев. Поддержку в проекте оказывают глобальные консультационные компании BearingPoint и Accenture, сообщает Anycoin .

Программное решение TruBudget позволяет проводить все этапы работ и согласования, включая разработку контрактов, проведение торгов и выплаты при реализации проекта, например, в области водоснабжения, в прозрачной форме.