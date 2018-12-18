Глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль уверен, что в обозримой перспективе финансового кризиса, в том числе мирового, ожидать не стоит. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру после пресс-брифинга в Вене.

«Я не думаю, что в ближайшее время стоит ждать финансового кризиса, тем более мирового. Вообще чем чаще люди говорят о кризисе, чем сильнее в них подобные настроения, тем быстрее приходит кризис. Поэтому лучше просто о нем не говорить, но на всякий случай финансово быть готовым к нему», — заявил Штробль.

