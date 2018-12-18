Глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль не считает, что китайский юань способен стать главной мировой валютой, хотя об этом говорят некоторые эксперты. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру после пресс-брифинга в Вене.

«Я не думаю, что китайская валюта станет новым евро или долларом США. Юаню пока не удастся обойти эти две валюты, чтобы занять место главной мировой валюты, несмотря на значительный рост китайской экономики за несколько последних лет, — сказал Штробль. — Все-таки Китай — это совершенно другая культура, другое видение мира по сравнению с Европой или Америкой. Людям сложно доверять тому, что они не понимают».