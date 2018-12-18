Программа лояльности ПС «Мир» , запущенная в октябре 2017 года, будет развиваться дальше: ее ждет несколько этапов усовершенствования. Об этом рассказал журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. НСПК является оператором ПС «Мир».

По словам Комлева, цель «мировой» программы лояльности — стать частью повседной жизни человека (держателя карты «Мир» ). Для этого продолжится наполнение программы предложениями от новых партнеров ПС «Мир» и будут введены новые способы стимулирования активности клиентов (геймификация, специальные скидки, lifestyle-сервисы).

Помимо этого, будет упрощена регистрация в программе лояльности, а также появится раннее информирование участников программы о сроках и объемах зачисленного кешбэка.

Ранее Комлев рассказал о том, что к программе лояльности ПС «Мир» уже подключилось 3,5 млн участников-держателей национального пластика.