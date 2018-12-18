Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал, почему карты «Мир» до сих пор нельзя подключить к Google Pay и Apple Pay. По его словам, у компаний, отвечающих за эти платежные сервисы, пока что недостаточно ресурсов.

Напомним, НСПК является оператором карт «Мир» в России.

«Могу сказать, что и у Google Pay, и у Apple Pay большая проблема — это текущий ресурс, — отметил Комлев в рамках пресс-брифинга. — Google сейчас к нам вернулся и сказал, что они готовы нашу систему просматривать и реализовывать карты «Мир» в платформе Google Pay. Apple по-прежнему говорит, что у них не хватает ресурса на подключение каких-то более стандартных для них историй типа Visa и Mastercard в целом ряде стран прежде, чем они будут готовы взяться за локальные платежные системы типа нас».

Тем не менее глава НСПК выразил уверенность, что масштабы внедрения карт «Мир» и достигнутые национальной платежной системой результаты в какой-то момент приведут Apple к более быстрому началу взаимодействия с ПС «Мир».

«Думаю, что наш рост, те объемы и то место, которые мы занимаем на рынке, сподвигнет их к тому, чтобы «Мир» имел все возможности и все текущие современные средства электронных платежей, которые действительно нравятся потребителю», — прокомментировал Комлев.