Средняя сумма взятки в России превышает 600 тыс. рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ («Получение взятки») составила 1,8 миллиарда рублей. Средняя сумма взятки — это 609 тысяч рублей», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По словам Куренного, с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано на 3% больше фактов взяточничества (10,179 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% стало больше фактов посредничества во взяточничестве, на 2,2% уменьшилось число мелких взяток.

В значительном размере взятки выявлялись в 826 случаях на общую сумму более 48 млн рублей, в крупном размере было выявлено 538 фактов на 193,5 млн рублей, в особо крупном — 186 фактов на 1,5 млрд рублей, выявлено также почти 4,5 тыс. мелких взяток. «Основная масса взяток — это деньги. Достаточно часто выявлялись факты, когда незаконное вознаграждение люди получали стройматериалами, машинами, мобильными телефонами, картами ресторанов, какими-то скидками», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Всего за девять месяцев этого года было установлено 1 026 должностных лиц, подозреваемых в получении взятки. Из них 298 человек — сотрудники органов внутренних дел, 76 — сотрудники ФСИН, 41 — ФССП, 48 — Минобороны России. В органах исполнительной власти было выявлено 39 коррупционеров, в органах местного управления — 77.

