Госдума в третьем чтении приняла проект поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о кокнтроле за подозрительными операциям по платежным картам. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД.

«Законом расширяется «перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операций по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков». В соответствии с ним банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях», — говорится в сообщении.

Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

По действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.