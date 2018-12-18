Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало кредитно-потребительский кооператив «Русфинанс» виновным в нарушении закона «О защите конкуренции».

Как указано в сообщении Московского УФАС, ведомство установило, что КПК «Русфинанс» использовал фирменное наименование другой известной в России финансовой организации — Русфинанс Банка. «Во время рассмотрения дела также выяснилось, что товарный знак «Русфинанс» принадлежит именно банку, а не кредитно-потребительскому кооперативу», — подчеркивают антимонопольщики.

По их мнению, использование кооперативом наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием банка, могло нанести вред репутации Русфинанс Банка. Фактически КПК «Русфинанс» пользовался уже известным именем и не тратил средства на собственное позиционирование и популяризацию.



Столичное антимонопольное ведомство выдало КПК «Русфинанс» предписание о прекращении нарушения закона «О защите конкуренции». Если в течение месяца со дня получения предписания КПК «Русфинанс» не устранит нарушение, кооперативу грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.