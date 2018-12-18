Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило столичному Синко-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз.

Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка и качества корпоративного управления, низким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков, поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка в совокупности со стагнацией как розничного кредитного направления (портфель ссуд физлицам сократился на 49% за период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2018-го), так и корпоративного кредитования (минус 72% за аналогичный период). Кроме того, деятельность банка характеризуется крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 1 сентября этого года у банка 19 заемщиков-юрлиц и 43 заемщика-физлица) и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.

Отмечается адекватная позиция банка по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля. Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями эффективности деятельности, однако агентство отмечает их постепенное снижение. В долгосрочной перспективе агентство не исключает дальнейшей стагнации доходной базы активов на фоне постепенного «выгашивания» работающей части кредитного портфеля, а также роста отчислений в резервы по проблемным ссудам.

Качество ссудного портфеля по юрлицам и физлицам (это около 40% валовых активов банка) аналитики оценивают как невысокое: на 1 ноября доля требований III—V категорий качества без учета межбанковских кредитов составила более 70%, доля просроченных ссуд — 10% по розничному портфелю и 31% по корпоративному). При этом в банке присутствует практика выдачи кредитов в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика. По оценкам банка, не менее 70% безнадежных ссуд будет погашено в IV квартале 2018 — 2019 году, в том числе за счет реализации заложенного имущества. Кроме того, банк активно использует механизм переуступки прав требования по кредитным договорам аффилированным, по мнению агентства, цессионариям. Выплаты по переуступкам зачастую осуществляются в рассрочку, что консервативно оценивается агентством.



«Негативный» прогноз по рейтингу отражает неопределенность в отношении бизнес-модели и возможностей банка по реализации планов, заложенных в стратегию развития (главным образом по наращиванию доходной базы активов и восстановлению операционной эффективности деятельности), в долгосрочной перспективе.

