Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Московскому Нефтехимическому Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой оценкой капитала, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

Слабые рыночные позиции, в частности, обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Клиентская база банка является ограниченной, что способствует поддержанию повышенной концентрации нетто-активов на объектах крупного кредитного риска, уточняют аналитики. В то же время для банка характерна приемлемая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска. Несмотря на наличие сети структурных подразделений (семь подразделений на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга), географическая диверсификация бизнеса оценивается как невысокая и преимущественно концентрируется в Москве.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности. При этом аналитики указывают на повышенную зависимость ресурсной базы от средств ФЛ (около 68% привлеченных средств представлено остатками на счетах ФЛ, включая ИП на 1 ноября 2018 года). Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как невысокая. Вместе с тем банк располагает источниками привлечения дополнительной ликвидности в рамках проведения операций РЕПО, что позитивно оценивается агентством.

По мнению агентства, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. «Действующая стратегия банка направлена на сдержанный рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Эффективность управления банком и риск-менеджмент агентство оценивает консервативно, исходя из повышенной концентрации корпоративных процедур и принятия ключевых управленческих решений на бенефициарах банка», — указывает агентство.