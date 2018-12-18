В общей сложности на сайте УК ФКБС размещена информация о восьми банках, где действовала или действует временная администрация в рамках нового механизма санации.
Банку России не удастся сейчас найти покупателей для банков, входящих в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Такое мнение выразил член правления и глава розничного бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) Андрей Степаненко во время пресс-брифинга в Вене.
Согласно его прогнозу, инвесторов для этих банков будет трудно найти еще в течение трех лет.
«Я не ожидаю, что Банк России найдет инвесторов для банков из ФКБС в ближайшие три года. Я не вижу сейчас большого интереса российских частных инвесторов к банковской системе. Я также не думаю, что стоит ожидать прихода крупных иностранных инвесторов в Россию до того момента, как прояснится история с санкциями», — заметил Степаненко.
В общей сложности на сайте УК ФКБС размещена информация о восьми банках, где действовала или действует временная администрация в рамках нового механизма санации. Согласно этой информации, ранее управляющая компания ФКБС уже прекратила выполнение функций временной администрации по управлению Автовазбанком, «Трастом», Рост Банком (в начале июля «Траст» завершил присоединение Рост Банка), Бинбанком и «Открытием» (эти два банка будут объединены к 2019 году), а также Промсвязьбанком. В «Советском» УК ФКБС прекратила выполнять роль временной администрации в связи с отзывом его лицензии (функции временной администрации были переданы Агентству по страхованию вкладов).
В Азиатско-Тихоокеанском Банке временная администрация в лице УК ФКБС действует с 26 апреля этого года.
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