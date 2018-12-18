Банку России не удастся сейчас найти покупателей для банков, входящих в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Такое мнение выразил член правления и глава розничного бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) Андрей Степаненко во время пресс-брифинга в Вене.

Согласно его прогнозу, инвесторов для этих банков будет трудно найти еще в течение трех лет.

«Я не ожидаю, что Банк России найдет инвесторов для банков из ФКБС в ближайшие три года. Я не вижу сейчас большого интереса российских частных инвесторов к банковской системе. Я также не думаю, что стоит ожидать прихода крупных иностранных инвесторов в Россию до того момента, как прояснится история с санкциями», — заметил Степаненко.

В общей сложности на сайте УК ФКБС размещена информация о восьми банках, где действовала или действует временная администрация в рамках нового механизма санации . Согласно этой информации, ранее управляющая компания ФКБС уже прекратила выполнение функций временной администрации по управлению Автовазбанком, «Трастом», Рост Банком (в начале июля «Траст» завершил присоединение Рост Банка), Бинбанком и «Открытием» (эти два банка будут объединены к 2019 году), а также Промсвязьбанком. В «Советском» УК ФКБС прекратила выполнять роль временной администрации в связи с отзывом его лицензии (функции временной администрации были переданы Агентству по страхованию вкладов).

В Азиатско-Тихоокеанском Банке временная администрация в лице УК ФКБС действует с 26 апреля этого года.