Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об уголовном и административном наказании за ложные экспертные заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, если предприятию причинен крупный ущерб (свыше 2,25 млн рублей) в результате предоставления экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации заведомо фиктивного заключения при проведении госзакупок, на виновного должен быть наложен штраф в размере до 300 тыс. рублей или запрет на занятие профессиональной деятельностью на срок до трех лет. В качестве более жесткой альтернативы - принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на тот же срок, сообщает ТАСС .

Если действие повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штрафы предлагается повысить до 300-500 тыс. рублей, а срок принудительных работ и лишения свободы продлить до трех лет. При массовом летальном исходе (смерти двух и более лиц) предусматривается максимальная мера ответственности в виде лишения свободы сроком на четыре года.

Административная ответственность вводится, когда ложные заключения в сфере госзакупок не причинили серьезных последствий. Таким образом, чиновников будет ждать штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью дисквалификации на срок от шести месяцев до года. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.