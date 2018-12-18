Предусматриваются поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ.
Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об уголовном и административном наказании за ложные экспертные заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Таким образом, если предприятию причинен крупный ущерб (свыше 2,25 млн рублей) в результате предоставления экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации заведомо фиктивного заключения при проведении госзакупок, на виновного должен быть наложен штраф в размере до 300 тыс. рублей или запрет на занятие профессиональной деятельностью на срок до трех лет. В качестве более жесткой альтернативы - принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на тот же срок, сообщает ТАСС.
Если действие повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штрафы предлагается повысить до 300-500 тыс. рублей, а срок принудительных работ и лишения свободы продлить до трех лет. При массовом летальном исходе (смерти двух и более лиц) предусматривается максимальная мера ответственности в виде лишения свободы сроком на четыре года.
Административная ответственность вводится, когда ложные заключения в сфере госзакупок не причинили серьезных последствий. Таким образом, чиновников будет ждать штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью дисквалификации на срок от шести месяцев до года. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
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