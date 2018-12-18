Пользователям криптовалют в публикации на Reddit предложили отметить десятую годовщину выпуска genesis-блока биткоина выводом своих активов с криптовалютных бирж, которые долгое время вызывают сомнения пользователей из-за их непрозрачности.

«3 января 2019 года на десятую годовщину давайте выведем все биткоины на кошельки, которые принадлежат нам. Проверим, все ли на месте, узнаем, кто соскамится, посмотрим, как работает сеть», - говорится в публикации.

Как сообщает Ttrcoin , как именно будет проходить вынос бирж, тоже не вполне ясно. Обычно биржи используют двухуровневую систему и размещают на своих горячих кошельках 5-10% доступных средств, в то время как их большая часть находится на обладающих дополнительной защитой холодных кошельках.