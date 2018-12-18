Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала добавление возможности частным пользователям проводить мгновенную конвертацию между криптовалютами, что ранее было доступно только профессиональным криптотрейдерам. При этом команда криптобиржи работает над тем, чтобы «найти новые способы демократизировать криптовалюты».

Пока конвертацию можно будет осуществлять между биткоинами, еthereum (ETH), еthereum сlassic (ETC), litecoin (LTC), 0x (ZRX) и bitcoin cash (BCH). Как сообщается, проведение такой операции отличает более низкая стоимость по сравнению с двумя последовательными, сообщает Anycoin .