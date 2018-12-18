Пользователи сервиса Сбербанка для проведения операций с недвижимостью «ДомКлик» получили возможность размещать объявления об аренде. Агентства и собственники недвижимости могут бесплатно размещать объявления о сдаче квартир, комнат, домов и частей домов, а также таунхаусов, уточняется в сообщении Сбербанка .

Сейчас на «ДомКлике» размещено уже 45 тыс. предложений аренды. В 2019 году планируется увеличить их количество до 200 тыс.

В рамках новой опции можно выбрать удобное время для звонков и показов; указать параметры квартиры в описании с помощью галочек в нужных полях; указать размер не только арендной платы, но и комиссии, залога и коммунальных платежей.

Для объявлений об аренде доступна телефония «ДомКлик». «Это значит, что все звонки безопасны и бесплатны. Пользователи не увидят номеров телефонов друг друга, пока не захотят обменяться контактами. Это защищает от мошенников и попадания в спам-базы. Также благодаря телефонии «ДомКлик» можно ограничить время звонков. Ночью или на работе арендодателя никто не побеспокоит», — подчеркивают в Сбербанке.



По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васёва, внедрение новой опции стало важным шагом на пути создания Сбербанком экосистемы на рынке недвижимости. «Мы превращаем «ДомКлик» в удобный и безопасный сервис для арендодателей и арендаторов, предлагающий клиентам уникальные возможности. Сегодня «ДомКлик» — один из немногих сервисов, предоставляющих возможность комплексно решать вопросы с недвижимостью, и в следующем году мы продолжим укреплять его лидерство новыми возможностями», — прокомментировал Васёв.