Оценка годовых темпов трендовой инфляции в ноябре 2018 года повысилась до уровня 5,2% с 5,15% в октябре. Такие данные во вторник опубликовал Банк России.

«Рост трендовой инфляции, наблюдаемый в 2018 году, указывает на продолжающуюся стабилизацию инфляционного давления среди отдельных наиболее устойчивых компонент ИПЦ на уровне, несколько превышающем 4%. Очень медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции при одновременном плавном повышении инфляционного давления со стороны устойчивых факторов», — пояснил регулятор.

По мнению ЦБ, на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.