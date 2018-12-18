Кредитным и некредитным финансовым организациям, предлагающим физическим лицам сделки по приобретению векселей, следует надлежащим образом информировать клиентов о рисках, связанных с покупкой таких бумаг. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме ЦБ , опубликованном на сайте регулятора.

В частности, организациям рекомендуется доводить в письменной форме до сведения физических лиц информацию о приобретаемых ими векселях и о таких рисках в этой связи, как:

риск неплатежеспособности векселедателя или иного лица, обязанного по векселю;

отсутствие страхования обязательств по векселю в соответствии с федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

отсутствие обязательств по векселю со стороны финансовой организации, если такая финансовая организация не является векселедателем или лицом, обязанным по векселю.

Финансовым организациям рекомендуется разработать формы доведения до сведения физических лиц указанной информации с использованием крупного печатного шрифта, удобного для чтения.