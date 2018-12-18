Центробанк сообщил о блокировке маскирующегося под интернет-приемную регулятора мошеннического сайта. Об этом говорится на официальной странице ЦБ в Facebook.



«На прошлой неделе был обнаружен мошеннический сайт, который маскировался под нашу интернет-приемную. Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования. Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите», — отметили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что адрес интернет-приемной ЦБ один — https://www.cbr.ru/Reception, а в поисковой выдаче «Яндекса» главная страница сайта Банка России отмечена синей галочкой.