Увидеть ссылку на сайт-мошенник можно было на первой странице поисковой выдачи.
Центробанк сообщил о блокировке маскирующегося под интернет-приемную регулятора мошеннического сайта. Об этом говорится на официальной странице ЦБ в Facebook.
«На прошлой неделе был обнаружен мошеннический сайт, который маскировался под нашу интернет-приемную. Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования. Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите», — отметили в ЦБ.
Регулятор напомнил, что адрес интернет-приемной ЦБ один — https://www.cbr.ru/Reception, а в поисковой выдаче «Яндекса» главная страница сайта Банка России отмечена синей галочкой.
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