Доступность отделений финансовых организаций за последний год выросла на 7 процентных пунктов, но более 40% людей с инвалидностью все еще считают, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям, хотя эта доля немного снизилась. Об этом свидетельствуют результаты второго замера, проведенного в 2018 году аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России. Общие итоги исследования за 2017/18 год были представлены на заседании рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, которое состоялось 17 декабря в Банке России, сообщает пресс-служба регулятора.

В целом, согласно исследованию, для людей с инвалидностью, так же как и для остальных потребителей финансовых услуг, характерны недостаточный уровень финансовой грамотности, отсутствие опыта пользования цифровыми сервисами и страх перед мошенничеством. При этом стоящие перед ними барьеры в основном внешние — это неподготовленные сотрудники финансовых организаций, неадаптированные каналы коммуникаций и неприспособленные оборудование и отделения. Тем не менее респонденты с инвалидностью отметили рост доступности отделений финансовых организаций за последний год — 70% опрошенных считают, что они стали более приспособлены к потребностям инвалидов: оборудованы пандусами, специальными перилами, кнопками вызова сотрудников. В 2017 году 63% опрошенных считали, что отделения приспособлены под нужды инвалидов, свидетельствуют данные презентации ЦБ.

В ЦБ подчеркивают, что одним из важнейших направлений работы при формировании инклюзивной финансовой среды остается развитие дистанционных каналов оказания финуслуг. «Банк России намерен продолжать взаимодействие с заинтересованными ведомствами по доработке Единой биометрической системы для удаленной идентификации в целях совместного определения наиболее перспективных дополнительных биометрических факторов, которые могут быть использованы людьми с нарушениями слуха и речи, интеллектуальными расстройствами», — указано в релизе.

При этом только треть опрошенных пользуются каналами дистанционного доступа (доля ниже, чем среди россиян в целом), а 78% пожилых инвалидов никогда не использовали дистанционный доступ к финансовым услугам. Многие респонденты сообщили, что им сложно разобраться в платежных картах и кредитах, и почти четверть опрошенных считают их рискованными и ненадежными.

ЦБ в числе прочего разработал специальные образовательные модули по повышению финансовой грамотности для людей с инвалидностью, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



Еще одним важным направлением стала программа по трудоустройству специалистов с инвалидностью, указывают в Центробанке. Регулятор в 2018 году начал прием таких сотрудников в единый коммуникационный центр. Кроме того, при участии ЦБ разработаны две новые финансовые компетенции, которые были представлены в ходе национального чемпионата профессионального мастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс», с тем чтобы в 2019 году победители как региональных, так и федерального этапов могли стать кадровым резервом для российских финансовых организаций.