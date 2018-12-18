Электронная брокерская фирма Tagomi Holdings Inc. официально объявила о начале работы, предлагая услуги для инвесторов в биткоин, еthereum и другие цифровые активы. В их число входят межрыночное исполнение ордеров, управление капиталами, пост-трейдинговая отчетность, расчетные и кастодиальные услуги.

По словам CEO Tagomi Holdings Inc. Дженнифера Кэмпбелла, фирма «облегчает операционные вызовы, связанные с трейдингом цифровыми активами», сообщает ForkLog .

На сегодняшний день Tagomi привлекла 16 млн долларов от известных венчурных фирм, включая основанную сооснователем PayPal Питером Тилем Founders Fund, а также Collaborative Fund, SV Angel, Joe Lonsdale, Brainchild, Digital Currency Group, ZhenFund, Box Group и нескольких индивидуальных инвесторов.