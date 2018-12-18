Курс евро на Московской бирже в ходе торгов во вторник превысил 76 рублей впервые с 7 декабря.

По состоянию на 12:32 мск котировки единой европейской валюты достигли 76,005 рубля, увеличившись на 26 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара вырос на 5,25 копейки до 66,8325 рубля.

Как отмечает ведущий аналитик ГК «Телетрейд» Марк Гойхман, вероятнее всего, узкий диапазон, сложившийся с конца ноября, — 66—67,2 рубля за доллар и 74,6–76,6 рубля за евро — останется актуальным на 18 декабря. «Дальше многое будет зависеть от, пожалуй, главного события месяца для финансовых рынков — заседания американского Федрезерва 19 декабря с решением по процентной ставке ФРС, прогнозами и заявлениями по дальнейшей денежно-кредитной политике», — указывает он.