В 30 тыс. единиц наземного транспорта в 64 городах России можно расплатиться бесконтактной картой «Мир» на текущий момент. Такие результаты проекта Национальной системы платежных карт (НСПК) озвучил ее глава Владимир Комлев. Проект реализуется совместно с несколькими банками-партнерами и процессинговыми компаниями.

В целом с января по ноябрь 2018 года по картам «Мир» было совершено более 5,4 млн трансакций в транспорте.

Оплата бесконтактной картой «Мир» сейчас также доступна в метрополитене шести российских городов. Такой возможностью оборудованы 492 турникета метро.