Теперь владельцы смартфонов Samsung Galaxy, устройств Samsung Gear S3 и Samsung Sport получили возможность совершать бесконтактные платежи и покупки везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии.

Держатели карт Visa могут воспользоваться сервисом платежей с помощью Samsung Pay. На совершение покупки c Samsung Pay потребуется несколько секунд: нужно просто провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться, приложить устройство к платежному терминалу и получить чек. В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платежных операций: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду и встроенная система безопасности Samsung KNOX.

«Банк ЗЕНИТ рад предложить клиентам самые современные и удобные сервисы. Держателям карт важно совершать платежи максимально быстро и безопасно. Теперь клиентам не нужно всегда иметь при себе банковскую карту. С помощью Samsung Pay стало возможно оплачивать покупки в одно касание. Уверен, что новый платежный сервис станет востребованным среди наших клиентов», — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.