Банк «Открытие» планирует потратить на обновление бренда своей объединенной сети не менее 500 млн рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Михаил Задорнов.

«Мы сделали часть инвестиций в этом году, как раз касается сети «Открытия», а основная часть инвестиций — после объединения банков. Суммарно, если мы возьмем с банкоматами, ребрендинг будет не менее 500 миллионов рублей затрат на всю сетку объединенного банка. Это хорошие инвестиции», — ответил он на вопрос о затратах банка на ребрендинг, добавив, что данная сумма не учитывает покупку новых банкоматов.

Задорнов также отметил, что в марте готовится присоединение к банку компании «Открытие ТЗ», которая является владельцем головного офиса банка и товарных знаков группы.

«Этот офис мы получили, пока владелец — то предприятие, которое мы получили в собственность, — «Открытие ТЗ». Но мы сейчас уже провели набсовет и предполагаем объединиться с этим предприятием. То есть вначале с Бинбанком, потом в марте «Открытие ТЗ» досоединяется к «Открытию», и офис встает на баланс банка», — рассказал Михаил Задорнов.

Банк России в 2017 году взял на санацию через ФКБС «Открытие» и Бинбанк. В начале февраля текущего года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли «плохих» и непрофильных активов. Планируется, что юридически объединение завершится 1 января 2019 года.