Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее конкурсное производство во Внешпромбанке ( лишился лицензии 21 января 2016 года), во вторник, 18 декабря, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности на общую сумму почти 218,99 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Ответчиками по иску значатся 18 человек. Это бывшая предправления, президент, член совета директоров банка Лариса Маркус, бывшие члены правления Екатерина Глушакова, Дмитрий Лицов, Али Аджина, Алексей Чирков (он входил и в совет директоров), Наталья Долина, Сергей Рязанцев, Владислав Ситников, Максим Сытников, Вероника Челяби и Юлия Воронкова, а также экс-глава совета директоров Елена Лирина и бывшие члены совета Анатолий Тян, Светлана Ткач, Алла Горелова, Александр Зурабов, Алекс Пеццоли. Согласно имеющимся в открытом доступе данным, ответчик Павел Шимачек также ранее входил в совет директоров банка.

В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 марта 2014 года до момента отзыва лицензии у Внешпромбанка контролирующими лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, формированию технической ссудной задолженности физических лиц, неправомерному списанию денежных средств со счетов клиентов банка. Также руководителями не принимались меры по предупреждению банкротства банка при наличии соответствующих оснований. Это причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, поясняют в АСВ.

Напомним, Хамовнический суд Москвы в середине мая 2017 года признал Ларису Маркус и вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении 113,5 млрд рублей и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок лишения свободы для Маркус до 8,5 года, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений. В январе этого года Мосгорсуд отказался рассмотреть кассационную жалобу на приговор в отношении Маркус в его последней редакции.

В декабре 2017-го Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Ларисы Маркус.



В конце мая 2017 года осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус была признана банкротом (по иску банка ВТБ 24 на сумму около 320 млн рублей).

