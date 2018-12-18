Теперь клиенты смогут оплачивать свои повседневные покупки совместимыми смартфонами и носимыми устройствами Samsung в торгово-сервисных предприятиях, принимающих к оплате банковские карты, по всему миру.

Помимо технологии NFC (Near Field Communication), Samsung Pay использует собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), которая позволит оплачивать покупки и использовать сервис на любом POS-терминале, принимающем банковские карты.

В Samsung Pay реализована трехуровневая защита платежных операций с использованием банковских карт: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза (в зависимости от модели устройства) или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

«В этом году мы закончили работу по внедрению сервисов бесконтактной оплаты для карт Mastercard Кредит Европа Банка. Завершающим шагом стал запуск Samsung Pay! Теперь наши клиенты также могут пользоваться удобным и безопасным сервисом Samsung Pay. Кредит Европа Банк продолжает развивать направление карточного бизнеса и платежных систем, внедряя современные сервисы и технологии», - комментирует директор дирекции платежных систем и управления партнерскими программами Куйрукчуолгу Мехмет Мурат.