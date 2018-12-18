Пара доллар/рубль стоит у сопротивления на отметке 66,80 рубля, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Рост выше 66,90 рубля. открывает покупателям дорогу к 67,25 рубля. за доллар США. Если продавцы удержат текущий уровень, то цена вернется обратно к 66,50 рубля. Напоминаю, что в центре внимания участников рынка находятся динамика цен на нефть и заседание FOMC. Юридические лица (крупные участники рынка) на Московской бирже продают фьючерс на пару доллар/рубль. Предпочитают находиться в рубле», - комментирует эксперт.

«Мы продолжаем ожидать общей боковой динамики курса рубля до заседания ФРС, а также, вероятно, и вообще до конца месяца, так как инвесторы полагают, что ЦБ РФ начнет покупки валюты уже после новогодних праздников. Кроме этого, есть вероятность повышения процентных ставок в РФ, что также сдерживает активность рыночных игроков».