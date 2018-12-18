Церемония награждения состоялась 17 декабря в здании театра Et Cetera.

«Мы благодарим коллег по рынку за столь высокую оценку нашей работы. Десять лет – немалый срок, на протяжении которого Альфа-Банк удерживал доверие самых взыскательных крупных корпоративных и состоятельных клиентов. Все эти годы наша команда делала все, чтобы предложить лучшую на рынке экспертизу и самое комфортное, современное обслуживание», - подчеркнул член правления кредитной организации Максим Першин.

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы Премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Независимый консультант – PwC.

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.