Операторы связи, по предварительной оценке, не понесут «фатальных затрат» после принятия закона об автономном Рунете. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов после второго заседания Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.



«Предварительные оценки показывают, что это точно не фатальные затраты для операторов связи, для телекоммуникационных операторов. И я могу сказать, что значительная часть будет профинансирована в том числе из федерального бюджета: у нас по федеральному проекту, который касается информационной безопасности, соответствующие средства заложены», — сообщил Акимов, отвечая на вопрос о затратах операторов на исполнение требований будущего закона об автономной работе Рунета.

«Мы, конечно, без сомнения, будем делать все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку», — подчеркнул вице-премьер РФ. По его словам, о конкретных оценках расходов пока говорить рано.

14 декабря в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой Сети. По словам Акимова, законопроект не предполагает ограничения возможностей пользователей, а нацелен на обеспечение устойчивости российского сегмента Интернета.