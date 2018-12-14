Ваксман прокомментировал, что о дальнейших планах он объявит в начале следующего года.
Заместитель председателя правления Газпромбанка Олег Ваксман покидает свой пост, сообщила кредитная организация.
«Мы подтверждаем, что О. М. Ваксман покидает банк. Банк благодарит Олега Ваксмана за многолетнюю эффективную работу в качестве руководителя одного из самых важных бизнес-направлений Газпромбанка и желает ему всевозможных успехов в новых начинаниях», — говорится в сообщении.
Ваксман прокомментировал, что о дальнейших планах он объявит в начале следующего года. «Могу отметить, что мой профессиональный фокус и сфера интересов — инвестиции и развитие цифрового бизнеса — остаются неизменными», — добавил он.
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