Заместитель председателя правления Газпромбанка Олег Ваксман покидает свой пост, сообщила кредитная организация.

«Мы подтверждаем, что О. М. Ваксман покидает банк. Банк благодарит Олега Ваксмана за многолетнюю эффективную работу в качестве руководителя одного из самых важных бизнес-направлений Газпромбанка и желает ему всевозможных успехов в новых начинаниях», — говорится в сообщении.

Ваксман прокомментировал, что о дальнейших планах он объявит в начале следующего года. «Могу отметить, что мой профессиональный фокус и сфера интересов — инвестиции и развитие цифрового бизнеса — остаются неизменными», — добавил он.